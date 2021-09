La seconda puntata di Domenica in sarà ricca di personalità del mondo dello spettacolo dal cinema, alla musica all’attualità.

Nello studio di Domenica in, Mara Venier accoglierà tantissimi ospiti noti del mondo dello spettacolo. Non mancheranno delle personalità che si cimenteranno a parlare di Covid-19 e della situazione attuale della pandemia. Il salotto di “zia Mara” sarà pieno di colpi di scena, interviste e ricordi.

Da Orietta Berti a Marco Masini: ecco gli ospiti che parleranno ai microfoni di Domenica in

Nonostante non si conoscono ancora tutti i personaggi che parleranno con Mara Venier, alcuni ospiti della seconda puntata di Domenica in sono già stati confermati. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, nello specifico quello musicale, un’ospite illustre sarà Orietta Berti nuova coach nel talent show The Voice. Volto non meno importante è Marco Masini la cui lunga carriera lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo nel 2004 con la sua L’uomo volante. Del mondo dello spettacolo apparirà il grande Teo Teocoli che ha lavorato con la Venier diverso tempo, stingendo con lei una bellissima amicizia. Non mancherà anche Margherita Buy e Francesco Merola che omaggerà il padre, Mario Merola. Per quanto riguarda l’argomento pandemia Covid-19, in studio a Domenica in saranno ospiti il professore Matteo Bassetti e Francesco Vaia direttore dello Spallanzani, per uno sguardo sull’attualità.