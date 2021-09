Bravissimi e determinati, i Gemelli Di Guidonia hanno vinto di nuovo a “Tale e Quale Show” interpretando una canzone dei “Bee Gees”.

I Gemelli Di Guidonia sembrano andare davvero forte. Avevano già trionfato nella precedente puntata e ora vincono di nuovo a Tale e Quale Show interpretando i Bee Gees, celebre gruppo anni’80. Un’esibizione davvero unica e fedelissima alla performance originale che ha stregato la giuria decretando un altro successo per il trio.

I Gemelli Di Guidonia vincono per la seconda volta: la giuria e il pubblico stregati dalla performance

Tre voci che si mischiano alla perfezione, una performance che di facile non aveva proprio nulla e nonostante questo i Gemelli Di Guidonia hanno comunque trionfato a Tale e Quale Show vestendo i panni dei famosi Bee Gees. Orietta Berti gli altri giurati ma anche il pubblico da casa hanno apprezzato tantissimo l’esibizione e li hanno votati preferendoli a tutti gli altri concorrenti. Il trio ha raccontato, a Oggi è un altro giorno, di essere stato scoperto da Fiorello che li ha “battezzati” con questo nome: “Ci ha preso in simpatia, forse gli abbiamo fatto anche tenerezza. Ci siamo presentati come Effervescenti Naturali e ci ha ribattezzato lui come Gemelli di Guidonia. Così da una casualità è iniziata la loro carriera insieme al noto cabarettista e ora stanno accumulando un successo dopo l’altro nel talent show condotto da Carlo Conti.