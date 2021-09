Venerdì 12 novembre è il Disney + Day: film e serie TV in anteprima per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming.

Arriva il Disney + Day e per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming quel giorno sarà da cercare sul calendario con il pennarello rosso per non correre il rischio di dimenticarselo. Perché? Semplice, perché per quella giornata la piattaforma on demand della casa di Topolino ha previsto una lunga serie di sorprese per i propri utenti: degli omaggi per premiare la fedeltà a due anni esatti dal debutto. Il Disney + Day è infatti venerdì 12 novembre 2021: proprio il 12 novembre ma del 2019 la piattaforma streaming apriva i battenti negli Stati Uniti mentre in Italia è arrivata solamente il 24 marzo dell’anno successivo.

Disney + Day: i film in anteprima

Tra i tanti film che gli abbonati potranno vedere su Disney + venerdì 12 novembre 2021 c’è anche Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ovvero il film del Marvel Cinematic Universe uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 2 settembre e che ha per protagonista principale Simu Liu. E poi ancora ci sarà in anteprima Jungle Cruise ma anche il remake di Mamma, ho perso l’aereo.

Saranno inoltre presenti anche alcuni cortometraggi come quello nuovo de I Simpson e Ciao Alberto, spinoff del film d’animazione Luca. E ancora uno speciale sul Marvel Cinematic Universe.

Disney + Day: le serie TV in anteprima

Oltre ai film, nel giorno del Disney + Day si potranno vedere in anteprima anche alcune serie TV come Dopesick, una serie TV originale Disney che ha come protagonista principale Michael Keaton. E poi ancora i primi cinque episodi della seconda stagione di Il mondo secondo Jeff Goldblum.

Non mancheranno neanche le serie TV d’animazione e la novità per il 12 novembre è I racconti di Olaf, in cui il protagonista è il simpaticissimo pupazzo di neve di Forze.

