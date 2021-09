Alba Parietti si cimenta nell’interpretazione di Damiano dei Maneskin con impegno e dedizione ma Cristiano Malgioglio la boccia e si tappa le orecchie durante la performance dell’attrice.

A Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, Alba Parietti si è cimentata in un’interpretazione di Damiano leader dei Maneskin. Nonostante il suo impegno però, l’attrice non è riuscita a trovare il favore della giuria ma sopratutto di un giurato in particolare, Cristiano Malgioglio che sembra non aver gradito l’esibizione.

Alba Parietti si esibisce a Tale e Quale ma Malgioglio si tappa le orecchie

Tante ore di trucco per calarsi nella parte, e tante esercitazioni. Alba Parietti ha interpretato Damiano dei Maneskin vestendosi e truccandosi come lui. Nonostante il suo impegno in quella che era una sfida abbastanza complessa, l’attrice si è rivelata vocalmente inadeguata, almeno secondo il giurato Cristiano Malgioglio che non si è limitato a bocciare la performance. Infatti, il giurato si è tappato l’orecchie mentre la Parietti canta e al termine della sua esibizione dichiara: “Sei stata terrificante”. Le dure parole del cantante e showman non sono piaciute per nulla ad Alba Parietti che non nasconde affatto il suo disappunto. In sala comunque, non mancano gli applausi se non altro per il coraggio dell’attrice dimostrata nell’affrontare questa sfida.