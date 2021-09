L’omonimo film horror del 1997 avrà una serie tv reboot, prevista anche in Italia. Ecco tutti i dettagli noti di Cosa hai fatto.

So cosa hai fatto, film horror del 1997, avrà una serie tv. A distanza di decenni la pellicola, diventata nel tempo un cult per gli appassionati del genere, avrà una trasposizione sul piccolo schermo. Una buona, anzi ottima notizia, anche perché a occuparsene non è la prima qualunque, bensì Amazon. Il gigante dello streaming ha comunicato la decisione di realizzare l’adattamento e coronare così un sogno lungamente rimasto nel cassetto. Ecco tutte le informazioni disponibili, dalla data di uscita al cast, dalla trama fino alle location.

So cosa hai fatto: a quando l’uscita in Italia?

So cosa hai fatto

Attraverso una nota diramata ad agosto, Amazon ha annunciato la data di uscita. I primi quattro episodi sbarcheranno sulla piattaforma on-demand il 15 ottobre 2021. Dopodiché, ogni venerdì arriverà un’ulteriore puntata, fino al 12 novembre, quando sarà proposta la season finale.

So cosa hai fatto: la trama della serie tv

Superato un periodo di silenzio assoluto, il colosso dell’on-demand ha pubblicato la sinossi ufficiale: “Un anno dopo il fatale incidente stradale che li ha colpiti durante la notte della loro cerimonia del diploma, alcuni adolescenti si ritrovano legati l’uno all’altro da un oscuro segreto e allo stesso tempo perseguitati da un killer brutale. Mentre cercano di capire chi ce l’abbia con loro, finiscono per svelare il lato oscuro della loro apparentemente cittadina perfetta. Ma loro stessi ne nascono uno e rendere pubblico il segreto sbagliato potrebbe rivelarsi una mossa mortale”.

Il cast di So cosa hai fatto

Il cast verrà capitanato da Madison Iseman, il cui personaggio non è stato finora divulgato. Vale lo stesso per gli altri componenti della squadra di lavoro resi noti, vale a dire: Sebastian Amoruso; Cassie Beck; Brooke Bloom; Ezekiel Goodman; Bill Heck; Ashley Moore; Fiona Rene; Brianne Tju.

Inoltre, avranno un ruolo ricorrente Sonya Balmores e Spencer Sutherland. Il progetto, affidato a Sara Goodman, precedentemente impegnato in Gossip Girl e Preacher, è opera degli Amazon Studios, in compartecipazione con Sony Pictures Television, Original Film e Atomic Monster.

So cosa hai fatto: il trailer

Amazon ha svelato il trailer della serie reboot del lungometraggio horror con Sarah Michelle Gellar. Ecco il filmato caricato dalla compagnia:

So cosa hai fatto: le location della serie tv

Le riprese dello show, che consterà complessivamente di otto puntate della durata di 50 minuti l’una, hanno avuto luogo dal 25 gennaio 2021 sull’isola di Oahu, nelle isole Hawaai.