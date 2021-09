Sfida di ascolti tra GF Vip e Tale e Quale Show: ecco il vincitore.

Nella serata di ieri, di venerdì 24 settembre, sono andati in onda contemporaneamente per la seconda volta consecutiva il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, sfidandosi a colpi di ascolti. Nella prima sfida era andata molto meglio al talent condotto da Carlo Conti, invece quest’altra come sarà andata? I dati Auditel parlano chiaro, il vincitore è ancora il programma della Rai con 3.787.000 di spettatori con il 21% di share, mentre il reality di Canale 5 ha avuto 2.297.000 con un 15% di share, secondo quanto riportato da blogtivvu.com.

Anche la seconda sfida è andata a Tale e Quale Show, che risulta essere uno dei programmi più visti in televisione, mentre il Grande Fratello Vip ondeggia sempre su quei numeri, che comunque bassi non sono. Credete che nelle prossime sfide la Casa del GF possa diventare più interessante e dunque battere il programma condotto da Carlo Conti? Gli ascolti vengono calcolati tramite un apparecchio installato nelle proprietà di alcuni italiani sintonizzato alle tv e alle linee telefoniche, con ogni membro della famiglia che deve segnalare di essere davanti alla televisione con il telecomando: ovviamente tutto ciò si basa su un campione rappresentativo che è andato ad aumentare nel tempo fino a 41.000 persone.