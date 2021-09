Lo show di Enrico Papi è partito col botto, ed è già record di ascolti. Stasera in prima serata gli scherzi a Elettra Lamborghini e Rocco Siffredi sono da non perdere.

Stasera alle 21 torna su Canale 5 il terzo appuntamento con Scherzi a parte condotto da Enrico Papi. Lo show più divertente della tv è partito alla grande quest’anno e ancora promette di stupirci con scherzi personalizzati ad hoc per ogni vip prescelto.

Tra le vittime della terza puntata del programma ci saranno Elettra Lamborghini, Rocco Siffredi, Giorgio Mastrota, Elenoire Casalegno e Massimo Giletti. Tutti vip d’eccezione, dunque, siamo certi che le loro reazioni non mancheranno di stupirci.

Nelle scorse puntate tra i protagonisti degli scherzi televisivi ci sono state la mitica Orietta Berti (chiusa in macchina per due ore) e Giulia Salemi, vittima di uno scherzo un pochino più angosciante: la showgirl è stata chiusa infatti rinchiusa in una sauna portatile per tutta la durata dello show.

Tutti gli scherzi del programma sono curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, che li cuciono letteralmente addosso a ogni concorrente. Durante la messa in onda di Scherzi a parte ai telespettatori viene accuratamente spiegata la dinamica di ogni scherzo step by step. Per la gente da casa non ci sono sorprese, ma per gli sventurati concorrenti prescelti invece sì.

Stasera non mancherà neppure uno scherzo in diretta realizzato da una delle Papi’s Girls, Estefania Barnal, che coinvolgerà gli ospiti in studio. Chi cadrà nella trappola questa volta? Ci sarà da ridere.