Martedì 28 ottobre 2021 debutta in Italia Pluto TV, la piattaforma streaming gratuita con 40 canali tematici: tutto quello che c’è da sapere.

Le piattaforme streaming stanno sempre più prendendo piede: sono tante quelle presenti nel nostro Paese, dalle più famose come Netflix e Amazon Prime Video a quelle meno conosciute. Per martedì 28 ottobre 2021 è stata annunciata una nuova piattaforma on demand: Pluto TV. A differenza di molte altre, la particolarità di Pluto TV è che è completamente gratuita e questo non può che alimentare ancora di più l’interesse nei suoi confronti. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma streaming.

Pluto TV: i canali

Pluto TV si presenta al pubblico italiano con 40 canali tematici in esclusiva che cercheranno di accontentare i gusti di tutti. I vari canali sono infatti tuti diversi tra loro: ci sono quelli di cinema, quelle che trasmettono contenuti per i bambini, quelli che invece mandano in onda i reality show ma anche quelli dedicati agli sport estremi e al gaming.

Anche gli amanti delle serie TV potranno trovare su Pluto TV diversi canali che accontenteranno i loro gusti che vanno dal crime alle comedy. Al momento del lancio la piattaforma streaming presenta anche alcuni canali lineari in esclusiva: Pluto TV Azione, Pluto TV Cinema Italiano, Pluto TV Drama e Pluto TV Real Life.

Pluto TV: la piattaforma streaming

Pluto Tv sarà accessibile dal proprio sito internet e, tramite App, anche da smartphone, tablet e Smart TV. La piattaforma streaming sarà complementare a quella di Paramount+ e diversi sui contenuti arriveranno proprio da Paramount. Ma non solo.

Pluto TV ha infatti un accordo anche per la trasmissione di contenuti di Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights e altri accordi sono in via di definizione. Ogni mese, inoltre, il catalogo della piattaforma streaming si arricchirà con nuovi contenuti.