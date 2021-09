Un po’ Tale e Quale, un po’ Il Cantante Mascherato: ecco Star in the star, il nuovo show di Mediaset in arrivo a settembre.

Si chiama Star in the star ed è il programma che sbarcherà su Canale 5 dall’autunno 2021, condotto da Ilary Blasi. Un programma di intrattenimento che, vista la sua descrizione, per qualcuno sarà in parte simile a Tale e Quale Show. Questo perché ci saranno dei personaggi famosi che, truccati e travestiti, si esibiranno imitando un cantante famoso. Giuria e pubblico dovranno poi indovinare chi si cela dietro la “maschera” di trucco – e qui arriviamo ad una somiglianza in parte con Il cantante mascherato – anche grazie ad alcuni indizi. Ma vediamo la data di partenza, la giuria e il cast.

Star in the star: concorrenti ed esibizioni

Ovviamente, essendo il format abbastanza simile a quello del programma di Milly Carlucci, non si potrà conoscere l’identità dei concorrenti, proprio perché questi dovranno essere in grado di camuffarsi al meglio e di non svelare alcun dettaglio utile. Durante la loro esibizione, questi personaggi canteranno prima in playback e poi con la loro voce, e sarà questo il momento in cui i giurati dovranno provare a scoprire il vip in questione.

Ilary Blasi

A questo proposito, però, davidemaggio.it ha lanciato un’indiscrezione che vedrebbe uno dei concorrenti ufficiali essere Adriano Pappalardo. Essendo le identità dei protagonisti segrete si tratta di un brutto colpo per lo show, se fosse vero.

Star in the star: conduttore e quando va in onda

Come detto ci sarà Ilary Blasi, reduce dall’Isola dei Famosi, al timone dello show. Sembra che prima che a lei, la trasmissione sia stata offerta sia a Paolo Bonolis che a Lorella Cuccarini: entrambi avrebbero declinato l’invito. Lo show andrà in onda di giovedì sera, un giorno prima di quel Tale e quale show a cui sembra ispirarsi, a partire dal 16 settembre 2021.

Star in the star 2021: la giuria

Per quanto riguarda la giuria, i nomi sono stati ufficializzati dopo diversi rumors a riguardo. Saranno Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella.