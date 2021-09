Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + a settembre 2021: non mancano le tante novità, tra le più attese c’è Star Wars: Visions.

Anche il catalogo di Disney +, così come quello di tutte le altre piattaforma streaming, si arricchisce di mese in mese con tante novità, sia per quanto riguarda i film che per quanto riguarda le serie TV. Tra le uscite più attese nel mese di settembre c’è la serie TV Star Wars: Visions, che è possibile vedere a partire da mercoledì 22 settembre. Ricordiamo inoltre che sulla piattaforma Disney + sono presenti tanti film e tante serie TV anche nel catalogo Star.

Disney +: le serie TV in uscita a settembre 2021

Ecco l’elenco completo delle serie TV in arrivo su Disney + nel mese di settembre del 2021, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

Mercoledì 1 settembre

Una vita da Due

Francy Nancy (stagione 2)

Un solo nome: Feyenoord (catalogo Star)

American Horror Story (stagioni da 1 a 9 – Catalogo Star)

Single Parents (stagioni 1 e 2 – Catalogo Star)

Mercoledì 8 settembre

Dottoressa Doogie

Apocalypse: La guerra dei mondi

American Horror Stories (Catalogo Star)

The Reident (stagione 4 – Catalogo Star)

Cuori senza età (stagioni da 1 a 7 – Catalogo Star)

Mercoledì 15 settembre

Bless the Harts (stagione 1 – Catalogo Star)

The Orville (stagioni 1 e 2 – Catalogo Star)

Stumptwoman (stagione 1 – Catalogo Star)

Venerdì 17 settembre

Noi principesse sempre

Mercoledì 22 settembre

Stat Wars: Visions

The The ’90s: The Last Great Decade

Y – L’ultimo uomo (Catalogo Star)

Black-ish (stagione 6 – Catalogo Star)

Mercoledì 29 settembre

The Great North

Sons of Anarchy (stagioni da 1 a 7 – Catalogo Star)

Grand Hotel (stagione 1 – Catalogo Star)

Disney +: i film in uscita a settembre 2021

Ecco l’elenco completo dei film in arrivo su Disney + nel mese di settembre del 2021, compresi quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Venerdì 3 settembre

Happier than Ever

The A-Team (catalogo Star)

Venerdì 10 settembre

Vent’anni

Miraculous: Shanghai – La leggenda di Ladydragon

Il coraggio della verità (catalogo Star)

Predator (catalogo Star)

Predator 2 (catalogo Star)

Predators (catalogo Star)

The Predator (catalogo Star)

Venerdì 17 settembre

Nona

Venerdì 24 settembre

Il ragazzo che diventerà re (catalogo Star)

Stuber – Autista d’assalto (catalogo Star)

Fonte foto: https://www.facebook.com/StarWars.it