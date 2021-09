L’Italia di Roberto Mancini torna in campo per la prima volta dopo la vittoria dell’Europeo: il calendario delle qualificazioni al Mondiale.

La sera di domenica 11 luglio 2021, allo stadio Wembley di Londra, l’Italia ha vinto il suo secondo Europeo della storia battendo in finale l’Inghilterra ai calci di rigore. Una partita indimenticabile in una serata che ha regalato grandi emozioni a milioni di italiani. A distanza di quasi due mesi da quel trionfo, la Nazionale di Roberto Mancini torna in campo per le qualificazioni al Mondiale del Qatar del 2022: tre partite in pochi giorni che potrebbero avvicinare gli Azzurri alla conquista di un posto alla Coppa del Mondo.

Italia: il calendario delle qualificazioni al Mondiale

Le tre partite di qualificazione al Mondiale che l’Italia di Roberto Mancini dovrà giocare nel mese di settembre del 2021 sono contro la Bulgaria, la Svizzera e la Lituania.

Italia festeggia Europeo

Il primo impegno è Italia-Bulgaria: il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 20.45 di giovedì 2 settembre. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Domenica 5 settembre, sempre alle ore 20.45, la nazionale azzurra sarà impegnato al St. Jacob-Park di Basilea: in programma c’è Svizzera-Italia. Mercoledì 8 settembre, invece, al Mapei Stadium di Reggio Emilia è in programma Italia-Lituania. Dopo la partita i calciatori potranno tornare ai rispettivi club.

Qualificazione al Mondiale: Italia, le partite

L’Italia è inserita nel girone C di qualificazioni al Mondiale, oltre a Svizzera, Bulgaria e Lituania, nello stesso raggruppamento c’è anche l’Italan del Nord.

A guidare il girone c’è proprio la nazionale azzurra con 9 punti dopo le prime tre partite, vinte tutte per 2-0: i gol di Berardi e Immobile hanno permesso di battere l’Irlanda del Nord, quelli di Belotti e Locatelli hanno consentito di superare la Bulgaria, Sensi e Immobile hanno invece messo ko la Lituania.

Occhio però alla Svizzera che è al secondo posto in classifica con 6 punti ma con una partita in meno. Ricordiamo che si qualifica al Mondiale solamente la prima di ogni girone, le seconde classificate dovranno invece affrontarsi negli spareggi.