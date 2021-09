Su Rai 1 arriva I Bastardi di Pizzofalcone 3: ecco le location degli episodi della fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann.

A partite da lunedì 20 settembre 2021 su Rai 1 va in onda I Bastardi di Pizzofalcone 3. La fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni è molto amata dal pubblico, come dimostrano i dati di ascolto delle puntate delle prime due stagioni, e ora c’è tanta attesa per i nuovi episodi (sono in totale 12 divisi in 6 puntate): la storia riprenderà da dove si era interrotta, ovvero dall’esplosione dell’autobomba di fronte al ristorante di Letizia. Ma vediamo ora quali sono le location de I Bastardi di Pizzofalcone 3.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: le location della fiction

I Bastardi di Pizzofalcone 3 dove è stato girato? Così come le precedenti due stagioni, anche la terza è ambientate a Napoli e proprio la città campana ha ospitato il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari per le riprese dei vari episodi.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI

Tra le location che rivedremo nelle puntate de I Bastardi di Pizzofalcone 3, già presenti nelle precedenti stagioni, c’è Palazzo Carafa di Santa Severina, ovvero il palazzo che ospita la sede del Commissariato dove lavorano i protagonisti. Le scene girate negli uffici di Piras sono invece state girate al Centro Direzionale.

Dove si trova la casa dove abita Lojacono? A Largo Sellaria, la pm Laura Piras invece abita a Villa Gallotti a Posillipo. Tra le location principali della fiction Rai c’è poi anche la Certosa San Martino al Vomero.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast

Ne I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivedremo ovviamente Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la Pm Laura Piras. Nel cast della fiction troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Marco Aragona, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro e Maria Vera Ratti.

