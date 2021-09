Dalle indiscrezioni sul web, sembrano essersi aggiunti nuovi papabili nomi nel cast del Grande Fratello Vip 6

Dopo aver confermato i primi concorrenti, a quanto sembra, Alfonso Signorini avrebbe allargato il cast del Grande Fratello Vip 6 con altre personalità interessanti. Non manca molto alla messa in onda del programma e sembra che oltre i nomi già confermati, il giornalista abbia in mente qualche altro “vippone” che entrerà nella casa più spiata d’Italia.

I nuovi e papabili nomi che faranno parte del Grande Fratello Vip 6

Nonostante non siano stati confermati ufficialmente, le indiscrezioni giunte dal giornalista lasciano intendere a un possibile ingresso di Davide Maggio e di Aldo Montano, con i quali il GF starebbe in trattativa. Il terzo personaggio invece, non è stato ancora rivelato ma, a detta di Davide Maggio: “Non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene. Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. È un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello”.

Dunque, questa sesta edizione sembra riservare parecchie sorprese.