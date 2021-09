Una ventata di cambiamenti per Pomeriggio 5 che tornerà il 6 settembre con un nuovo orario e una veste rinnovata

Il noto show di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, riprenderà ad andare in onda lunedì 6 settembre ma con alcune differenze e novità. Non solo l’orario viene ridotto rispetto alle precedenti edizioni, ma cambia anche.

Quando andrà in onda Pomeriggio 5? Ecco il nuovo orario

La conduttrice Barbara D’Urso torna ad allietare i pomeriggi Mediaset con Pomeriggio 5. Lo show subirà delle leggere modifiche e andrà in onda dalle 17.35 fino alle 18.45, un orario ridotto rispetto alle edizioni precedenti che iniziavano alle 17:15. Inoltre, in seguito alla ventata di svecchiamento prevista da Mediaset il programma tornerà in una veste rinnovata dal punto di vista scenografico e di contenuto. La conduttrice darà maggiore importanza all’attualità abbandonando il concetto di “salotto” che ormai risulta datato e non in linea ai trand del momento.