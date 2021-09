Sul Nove torna Benedetta Parodi con Bake Off Italia 9: da quando inizia ai giudici, tutto quello che c’è da sapere sul programma.

E’ ormai da diverso tempo diventato un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda i programmi televisivi dedicati al mondo della cucina e nell’autunno del 2021 torna sul Nove. Di cosa stiamo parlando? Di Bake Off Italia 9, il talent culinario condotto come sempre da Benedetta Parodi e in onda dal 2013. Come nelle ultime due edizioni, la location che ospita il programma è Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, la novità principale riguarda però il numero di concorrenti che quest’anno sono 20.

Bake Off Italia 9: quando inizia?

E’ ancora una volta il mese di settembre quello scelto per l’inizio della nuova stagione del talent culinario. La prima puntata di Bake Off Italia 9 va in onda venerdì 3 settembre 2021 alle ore 21.25.

Benedetta Parodi

In totale, le puntate di questa edizione saranno 16 e, oltre alla location principale vedremo i concorrenti sfidarsi anche nelle prove in esterna in varie località d’Italia: dal Trentino Alto Adige a Portofino passando per Perugia.

Bake Off Italia 9: i concorrenti e i giudici

Chi sono i 20 concorrenti di Bake Off Italia 9? Il cast è molto eterogeneo, con concorrenti che arrivano da ogni parte d’Italia e di tutte le età: ci sono Gloria e Simone di appena 18 anni e c’è Giuseppe che di anni ne ha invece 69. Ecco il cast completo:

Daniela, 29 anni di Foggia

Edoardo, 28 anni di Sesto Fiorentino (FI)

Enrico, 38 anni di Paderno Dugnano (MI)

Gerardo, 35 anni di Pignola (PZ)

Peperita, 38 anni di Milano

Giuseppe, 69 anni di Reggio Emilia

Gloria B., 18 anni di San Michele al Tagliamento (VE)

Gloria P., 41 anni di Roma

Lola, 49 anni di Roma

Lora, 27 anni di Genova

Marco, 26 anni di Genova

Matteo, 23 anni di Brescia

Neney, 52 anni di Gradisca D’Isonzo (GO)

Natascia, 22 anni di Savignano sul Rubicone (FC)

Pancrazia, 48 anni di Erchie (BR)

Patrizia, 67 anni di Napoli

Pedro, 35 anni di San Gimignano (SI)

Roberto, 38 anni di Ventimiglia di Sicilia (PA)

Rossana, 58 anni di Siracusa (SR)

Simone, 18 anni di Bollate (MI)

Per quanto riguarda i giudici di Bake Off Italia 9, ad affiancare la conduttrice Benedetta Parodi ritroviamo Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.