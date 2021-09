Nuove indiscrezioni sui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip: nella casa più spiata d’Italia anche Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani.

Nuove indiscrezioni sui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che partirà il prossimo 13 settembre. Secondo quanto riferito da Davide Maggio, anche Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani varcheranno l’ormai celebre porta rossa della casa più spiata d’Italia.

“Nel programma Mediaset – scrive Maggio sul suo sito – Bortuzzo porterà soprattutto la propria esperienza di vita, segnata dalla tragedia che lo colpì nella notte tra 2 e il 3 febbraio 2019. In quella data, l’atleta triestino fu raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma e restò paralizzato per una lesione al midollo”.

Ci sarà, come detto, anche Francesca Cipriani: “La prosperosa bionda abruzzese – si legge sul blog di Davide Maggio – tornerà dunque sul “luogo del delitto”. Era il 2006 quando a 22 anni partecipò al primo GF condotto da Alessia Marcuzzi (vinse Augusto De Megni). Da lì diventa “prezzemolina” in diverse trasmissioni Mediaset, soprattutto di Barbara D’Urso. L’esperienza del reality la bissa nel 2010, prendendo parte e vincendo in coppia con Federico Bianco La Pupa e il Secchione – Il Ritorno. Il programma, dieci anni dopo, la vede di nuovo protagonista, questa volta nella co-conduzione: a La Pupa e il Secchione e Viceversa affianca Paolo Ruffini nel 2020 e Andrea Pucci quest’anno”.