Con un breve video di presentazione, il Grande Fratello Vip ha ufficializzato la presentazione dell’ex tronista Sophie Codegoni.

Ufficiale: Sophie Codegoni è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via il prossimo 13 settembre su Canale 5.

La clip di presentazione dell’ex tronista è stata condivisa direttamente dai profili social del GF: “Ciao a tutti, mi chiamo Sophie. Sono famosa perché ho fatto la tronista a Uomini e Donne e da lì è partito il mio percorso con i social. Tra dieci anni mi vedo realizzata perché sono una persona molto determinata e so quello che voglio e spero anche di avere presto una bella famiglia perché sono una amante dei bambini e mi piacerebbe averne presto almeno uno. In questo momento sono super single, felicemente single ma sono sempre aperta all’amore. Non sono romantica ma sono innamorata dell’amore e se dovesse arrivare lo accolgo a braccia aperte”.

Si arricchisce, dunque, tra indiscrezioni e ufficialità, la lista dei futuri inquilini della casa più spiata d’Italia. C’è grande attesa per il Grande Fratello Vip, dopo l’ottimo successo dell’ultima edizione. Riuscirà Sophie Codegoni a conquistare un posto nei cuori dei fans del noto reality? Lo scopriremo solo… guardandolo!