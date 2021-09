La Ruota del Tempo è una serie Tv tratta dai romanzi fantasy di Robert Jordan: dall’uscita al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gli appassionati del genere fantasy molto probabilmente conoscono la saga letteraria La Ruota del Tempo di Robert Jordan. Il successo avuto dai vari romanzi ha indotto Amazon Prime Video a produrre un adattamento televisivo. I lavori per la realizzazione della serie TV sono iniziati nel 2019 ma, a causa del Covid, hanno poi subito ritardi e interruzioni varie (come capitato anche a molte altre produzioni), ma il progetto resta comunque uno di quelli su cui Amazon Prime Video punta maggiormente. E dopo qualche rinvio è stata annunciata, ad inizio settembre 2021, la data di uscita della serie, che arriverà in oltre 240 paesi nel mondo.

La Ruota del Tempo: la serie TV

Il progetto di questo serie Tv è nato nel 2018 e per la realizzazione delle varie puntate sono stati ingaggiati anche Rade Judkins come showrunner e Una Briesewitz come regista (è stata anche a regista di vari episodi di serie TV come Stranger Things e Orange Is The New Black) delle prime puntate de La Ruota del Tempo. Per la serie Tv i casting sono iniziati poco dopo.

Fonte foto: https://www.facebook.com/WheelOfTime

Tra le attrici che vedremo nella serie TV ci sarà anche Rosamund Pike, nei panni di Moiraine, che è una delle protagoniste principali di La Ruota del Tempo. Nel cast della serie TV troviamo anche Josh Stradowski, Marcus Rutherfod, Barney Harris, Zoe Robin, Hammad Animashaun, Kai Alexander, Sophie Okonedo e Alvaro Morte.

La Ruota del Tempo: l’uscita su Amazon Prime Video

Secondo i programmi originali, La Ruota del Tempo su Amazon Prime Video sarebbe dovuta arrivare nel corso del 2021. L’uscita delle varie puntate della prima stagione della serie TV, come detto in precedenza, ha invece subito un rinvio a causa del Covid. Uscita che è stata successivamente fissata per il 19 novembre del 2021.

In quella data è stata programmata l’uscita dei primi tre episodi, mentre dal venerdì successivo quella degli altri, fino ad arrivare, di venerdì in venerdì, al 24 dicembre.

