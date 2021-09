Cosa scopriremo oggi in puntata dopo l’incontro tra Ida e il corteggiatore Marcello.

Si sa, trovare l’amore a Uomini e Donne non è sempre facile, ma per alcune persone sembra veramente impossibile. Oltre alla famigerata Gemma Galgani, c’è un’altra Dama che è presente da parecchio tempo nel programma e ancora non ha trovato l’anima gemella: si tratta di Ida Platano, concorrente della fascia 40 e dintorni. Dopo diversi corteggiamenti, nessuno dei quali chiaramente andato a buon fine, la donna sembra che cominci a perdere le speranze.

Avendo chiuso recentemente con Graziano, la chiacchierata hair stylist ha deciso di concedere una possibilità al corteggiare Marcello, ma anche quest’ultimo sembra non aver superato le aspettative, anzi. Ida Platano ha sicuramente un carattere molto forte e peperino, quindi sicuramente ha bisogno di un uomo dall’animo altrettanto ferreo. Il problema è che Marcello di ferreo non ha nulla, nemmeno la capacità di stare sveglio.

Ecco com’è andato il loro appuntamento. I due si sono incontrati nella stanza di un Hotel e a inizio serata si sono persino baciati. E si sa che, dopo un bacio, ci si aspetta altro, perlomeno di dedicarsi la compagnia l’uno dell’altra. Ma non è andata così: infatti Marcello, anziché cadere tra le braccia di Ida, è caduto tra quelle di Morfeo, concedendosi così un bel sonno ristoratore. Ida, a buon ragione, ha storto il naso ed è rimasta amareggiata dalla fine dell’incontro.