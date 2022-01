Il Festival di Sanremo sta per iniziare, ma a quanto pare Fiorello non sarà al fianco di Amadeus. Ma alcuni indizi fanno pensare a una possibile partecipazione.

Sulla copertina di Chi di questa settimana protagonista è Rosario Fiorello, insieme alla moglie Susanna Biondo in esclusiva per il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Lo showman si trova in vacanza sulle nevi di Cortina d’Ampezzo e si sta preparando per il suo nuovo tour teatrale “Fiorello presenta!”, che partirà il 20 gennaio da Fermo.

Dopo due anni di fila, sappiamo che Fiorello non sarà sul palco di Sanremo con Amadeus al Festival di Sanremo, che inizierà il 1 febbraio e andrà avanti fino al 5. Ma secondo quanto il settimanale Chi fa notare, il suo tour di fermerà proprio in quei giorni.

Infatti, la tournée parte, il 20 gennaio e termina il 18 febbraio a Padova, ma prevede una sosta dal 28 gennaio all’8 febbraio. Come mai Fiorello si fermerà proprio in concomitanza con Sanremo?

Ad oggi, lo showman non si è ancora pronunciato in merito, lasciando nel mistero una possibile partecipazione sul palco dell’Ariston. Sicuramente, Amadeus nel corso delle conferenze stampa fatte fino ad oggi, non ha menzionato il suo amico come parte del cast. Forse per sorprendere il pubblico?

Staremo a vedere, intanto Fiorello si gode le vacanze con la sua famiglia, in attesa di tornare sul palco nei teatri italiani.

