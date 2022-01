Manuel Bortuzzo uscirà a gennaio dalla Casa del Grande Fratello e il padre spiega le motivazioni per cui il nuotatore non pagherà la penale.

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco ha svelato in occasione di un’intervista a Fan Page, i motivi per cui il nuotatore uscirà dalla Casa del GF Vip 6 a gennaio. Sono cinque mesi che il gieffino è nel reality ma le sue condizione di salute ne stanno pian piano rimettendo.

Le dichiarazioni del padre di Franco Bortuzzo

“Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco.”

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, svela poi un dettaglio inedito dell’esperienza del nuotatore nella Casa: “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”. Dunque il gieffino sembra essere stanco di questo reality e delle sue dinamiche e vuole tornare alla sua vita normale al più presto.

