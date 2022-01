Nicola Savino racconta dell’esperienza con il Covid e di ciò che ha comportato durante le feste di Natale, poi annuncia qualcosa di importante riguardo Le Iene.

Nicola Savino, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, parla di come ha vissuto le feste positivo al Covid. Non manca anche di far riferimento a Jovanotti, positivo anche lui dopo aver partecipato a una festa insieme al conduttore. Poi fa anche delle rivelazioni sulle prossime mosse della sua carriera.

Le dichiarazioni di Nicola Savino

“Il mio Green pass ancora non va ed è un vero problema, al bar vengo guardato con sospetto.” Per quanto riguarda l’annuncio della positività divulgata da Jovanotti, Nicola Savino spiega: “Nessuno sa chi è l’untore, ci siamo visti che io che l’avevo già, ma forse anche lui. Ci siamo tenuti compagnia, mi ha consigliato tanti film e serie tv meravigliosi, ora ho la pelle riposata di un 25enne.”

Dopo aver parlato del suo periodo con il Covid, il conduttore parla di un possibile addio a Le Iene e dichiara: “Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dirle che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci, senza rancore“.

