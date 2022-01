Alessandro Basciano e Sophie hanno avuto un momento di grande romanticismo all’interno della Casa e ora sono una coppia ufficiale del GF Vip 6.

Dopo tante ore di litigi e parole negative, gli inquilini della Casa del GF Vip 6 hanno assistito a un bel momento di romanticismo. Alessandro Basciano si è lasciato andare all’amore e ha fatto una bellissima proposta a Sophie Codegoni.

La proposta di Alessandro a Sophie

Tra gli sguardi increduli dei compagni d’avventura, Alessandro Basciano si inginocchia e tenendo la mano a Sophie le dice: “Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me“. In quel momento sono scoppiati gli applausi generali della Casa ma l’ex tronista si sente in imbarazzo e non dà una risposta immediata al gieffino.

Più tardi è la stessa Codegoni a confermare a Gianmaria che i due si sono messi ufficialmente insieme. Dopo dubbi e insicurezze dunque, la coppia ufficiale del GF Vip 6 è uscita allo scoperto per regalare un po’ di emozioni. Come andranno le cose tra loro? Il pubblico si è sempre diviso sulla storia d’amore tra i due, chi avrà ragione? Di certo, una cosa positiva c’è ovvero l’ufficialità di una relazione che in questa edizione è mancata.

