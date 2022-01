Nelle ultime ore, su Instagram, è comparsa la dichiarazione di un certo Vito presunto ex di Miriana Trevisan che conferma ciò che ha detto Urtis sui regali fatti alla gieffina.

Le dichiarazioni dell’ex di Miriana Trevisan

“[…] Ciò che ha detto il mio amivo Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perchè lui ha solo detto la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perchè mi “faceva capire” ne avesse bisogno!!! […]“. Queste le parole riportate da Blogtivvu, di un certo Vito, ex di Miriana Trevisan che confermerebbe ciò che ha detto Giacomo Urtis.

Pago continua a difendere l’ex moglie e, su Instagram, scrive un post di risposta alle illazioni ai suoi danni: “Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando. Mi preme pure ricordare a qualcun altro che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei? E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone. Proprio come lo è Miriana.“

