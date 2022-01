Dopo la polemica sorta contro Diana Del Bufalo, che ha fatto pubblicamente dichiarazioni controverse sul vaccino, l’attrice torna a parlare dopo giorni di silenzio.

Qualche giorno fa Diana Del Bufalo, attrice e influencer con milioni di follower su Instagram, è stata protagonista di una grossa polemica, perché ha espresso tramite social un suo pensiero sui vaccini anti-covid, dichiarando di non essere vaccinata.

La bufera social, che ha coinvolto milioni di utenti che l’hanno criticata aspramente, l’ha costretta a chiudersi nel silenzio fino ad oggi, quando su Instagram ha pubblicato la prima storia dopo giorni. Ecco cosa ha scritto Diana, scusandosi per tutto ciò che è accaduto: “Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione. Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un anno migliore”

Ecco come si è scusata Diana Del Bufalo, che probabilmente si è resa conto delle parole poco attente che ha detto sui social network in merito ai vaccini, soprattutto in un periodo così delicato come quello che tutti gli italiani stanno vivendo.

