Marcell Jacobs è una delle rivelazioni dell’ultimo anno passato, ma ora parla l’ex compagna che denuncia la sua assenza nella vita del loro bambino.

Dopo le accuse già pubblicate sui social network, l’ex compagna di Marcell Jacobs, Renata Erika Szabo, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, denunciando alcuni comportamenti sbagliati dell’atleta.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Marcell Jacobs è l’uomo che ha fatto sognare l’Italia la scorsa estate alle Olimpiadi di Tokyo, vincendo una medaglia d’oro nei cento metri, e che resta un eroe anche per il figlio Jeremy, 7 anni, avuto dalla ex compagna Renata Erika Szabo. Proprio lei ha parlato in una lunga intervista a Chi, raccontando com’è Jacobs come papà.

Ecco cosa ha detto la donna: “Jeremy ha sette anni e patisce l’assenza di suo padre. Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro figlio vede il suo cuginetto che aspetta il suo papà alla finestra e quando Jeremy sa che il papà deve arrivare, fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell, invece, non arrivi mai”

Questa assenza pare sia iniziata proprio dal ritorno da Tokyo, come dice Renata, quando Jeremy sarebbe dovuto andare all’aeroporto a prendere il papà vincitore: “In teoria Jeremy doveva andare a prenderlo in aeroporto a Roma con tutti i familiari. Peccato, però, che il giorno prima che lui atterrasse, la nonna mi abbia mandato un messaggio per dirmi che Jeremy non poteva andare perché per lui non c’era posto in macchina. Questo non è giusto. Quando ci si lascia con la compagna, non si dovrebbe lasciare anche il figlio. Jeremy non c’entra niente: Marcell resterà sempre suo padre e lui ha bisogno del papà. Marcell all’inizio veniva anche un po’ a trovarlo, poi hanno iniziato a passare le settimane e poi i mesi. Non c’era l’ombra di una regolarità. E ha smesso anche di pagare il mantenimento per il figlio, per un anno non ha pagato niente e parliamo di 300 euro”

Accuse forti, che la donna ha fatto forse esasperata dalla situazione e per il bene del figlio, che secondo lei dovrebbe essere considerato di più dal papà, a prescindere dal rapporto che c’è con l’ex compagna. L’atleta medaglia d’Oro risponderà?

Riproduzione riservata © 2022 - DG