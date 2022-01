Sette anni fa, il 4 gennaio, ci lasciava il grande Pino Daniele e la figlia Sara lo ricorda su Instagram, con due dolci foto che ricordano il loro bellissimo rapporto.

Oggi 4 gennaio per Sara Daniele è un giorno molto importante e soprattutto emotivamente particolare: sette anni fa il cantante Pino Daniele, suo padre, perdeva la vita e oggi lei lo ricorda con un dolce tributo.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Su Instagram, qualche ora fa, Sara ha condiviso due bellissime foto con il papà, in cui si abbracciano e sorridono. Le foto sono accompagnate da una dolce didascalia, un ricordo molto bello dedicato a Pino Daniele: “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo.”

Per la figlia, Pino Daniele scrisse la canzone “Sara non piangere”, uno dei brani più belli che i fan amano molto e un messaggio d’amore grandissimo per la sua bambina che, dopo 7 anni, sente ancora forte la mancanza del padre.

Riproduzione riservata © 2022 - DG