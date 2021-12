In queste ore, una dichiarazione di Diana Del Bufalo sul vaccino sta mandando nel caos i social network: l’attrice non si è vaccinata ecco perché.

Diana Del Bufalo, attrice e influencer romana, si è aperta con i suoi follower svelando di non aver ricevuto le dosi di vaccino anti Covid-19 per sua scelta. La ragazza ha spiegato le sue motivazioni che, come era prevedibile, hanno scatenato il caos sui social.

Tutto è iniziato a causa di una diretta fatta nelle scorse ore da Diana Del Bufalo che, su Instagram, espone pubblicamente la sua opinione sul vaccino che, secondo lei, sarebbe inutile e deludente. Dopo queste sue affermazioni. il giornalista Rai Domenico Marocchi ha pubblicato un tweet contro di lei, definendola “pessima”

Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e "vuol fare esperienza".

Dove, in terapia intensiva?

Pessima.

(come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?) — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Diana ha subito replicato su Instagram in una story, affermando di non essersi vaccinata su consiglio del suo medico di base, per via dei suoi problemi al cuore. Ecco cosa ha scritto:

“Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho capito che c’erano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità, perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”

Diana Del Bufalo è molto seguita suo social network, con oltre 1 milione di follower all’attivo, ecco perché le sue dichiarazioni hanno fatto alzare un polverone che sarà difficile placare. Chissà se nelle prossime ore l’attrice e cantante, che in questi giorni sta provando per il musical “Sette spose per sette fratelli”, risponderà ancora alle critiche.

