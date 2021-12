L’influencer Chiara Ferragni è in quarantena per essere risultata positiva al Covid-19 e ha deciso di rispondere alle molte critiche che le stanno arrivando in questi giorni.

Da qualche giorno, Chiara Ferragni è in isolamento perché lei e suo marito Fedez sono risultati positivi al Covid-19 e stanno passando le loro giornate in casa a prendersi cura dei loro piccoli, Leo e Vittoria.

Ma, ovviamente, gli haters non si fermano davanti a nulla e sono arrivate subito le critiche per la Ferragni. Chiara in queste ore ha pubblicato su Instagram una sua foto senza reggiseno, in cui si copre con la mano destra il petto, tutto accompagnato dalla didascalia: “A little break from Christmas and covid photos”

Ora, è evidente che la foto sia vecchia ma molti hanno subito commentato criticando l’influencer, accusandola di essere ridicola insinuando che Chiara si sia fatta la manicure durante l’isolamento e accusandola di non essere una brava mamma. La giovane non ce l’ha fatta più e ha risposto agli haters con dei commenti tipo “Sorry not sorry” e “Posso sentirmi libera di postare quello che voglio”.

Anche nelle stories Chiara Ferragni ha parlato ai suoi haters cercando di bloccare queste polemiche inutili, dicendo: “Per quelli che stanno commentando la mia manicure, ce l’ho dal 20 dicembre queste unghie. E la foto postata ovviamente non era di ieri”

