Chi in montagna, chi al mare, chi a casa: ecco come festeggiano questo Capodanno i vip italiani. Scoprite dove hanno deciso di trascorrere le vacanze.

Molti vip italiani si stanno godendo le vacanze di Natale in posti meravigliosi e trascorreranno questo Capodanno 2022 con amici e parenti in destinazioni particolare. Ma quali sono le mete scelte per quest’anno?

Cominciamo da Belen Rodriguez e dalla sua famiglia, che da giorni sono in vacanza in montagna. La showgirl argentina, infatti, insieme alla sua piccola Luna Marì sta passando delle bellissime giornate rilassanti, accompagnata dalla sorella Cecilia, dal cognato Ignazio Moser e pochissimi altri amici, tutti insieme in un magnifico chalet a Chamonix, sul Monte Bianco.

Anche Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis hanno deciso di festeggiare il Capodanno fuori dall’Italia, precisamente a Dubai. L’opinionista del GF Vip 6, infatti, non sarà presente durante la puntata di lunedì ma sarà con la sua famiglia nell’esotica destinazione a godersi un po’ di relax.

Per tutte le feste di Natale, invece, Elisabetta Gregoraci ha scelto il Kenya, dove tra mare, spiaggia e pranzi in compagnia, è partita insieme al figlio Nathan Falco e anche all’ex marito Flavio Briatore. Qui saluteranno anche l’anno nuovo.

Le Maldive, poi, sono un altra destinazione calda scelta da alcuni vip nostrani, come Federica Nargi e il marito Alessandro Matri, che sono lì con le loro stupende bambine. Qui anche Aurora Ramazzotti con il papà Eros e il fidanzato Goffredo, insieme per godersi momenti in relax.

Vacanze in montagna, invece, per Elisabetta Canalis, che si trova a Madonna di Campiglio con la famiglia, destinazione tipicamente sciistica piena di turisti in questa stagione. Con lei anche Rudy Zerbi, giudice della trasmissione Amici di Maria De Filippi, insieme alla sua famiglia.

