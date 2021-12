Sophie Codegoni ha rivelato che Jessica Selassiè ha nominato Alessandro Basciano e il gieffino non sembra averla presa bene, sbotta con un duro sfogo.

Alessandro Basciano non ha preso bene la nomination di Jessica Selassiè, sopratutto dopo un loro chiarimento. La principessa etiope infatti, aveva dichiarato di avere un’interesse per lui ma adesso lo nomina. Il gieffino si sfoga con Sophie, molto deluso dalla notizia.

Le dichiarazioni di Alessandro Basciano

Come riporta Blogtivvu, Alessandro Basciano sbotta dopo aver appreso che Jessica lo ha nominato: “Quale è la sua motivazione? Ha detto che non le è piaciuto come hai reagito all’incontro con sua sorella Clarissa. Voleva nominare un’altra persona ma era immune. L’unica persona con la quale ha avuto un mezzo problema sei stato tu… ti cerca tutti i giorni? Ha detto che non determina… anche a me vuole bene ma mi ha nominato. Io e lei abbiamo un bellissimo rapporto ma mi ha nominata.“

Il gieffino continua confidando a Sophie: “Ci devo parlare per sentire stronz*te? Qual è la motivazione visto che mi vieni pure a svegliare la mattina, che motivazione hai che vuoi stare tutti i giorni appresso a me e poi mi metti in nomination? Dopo che la sorella mi viene pure a chiamare ‘tizio’, deve nominare me? E’ uno scherzo questo? Abbiamo avuto problemi ma mi cerchi tutti i giorni. Non è coerente… Non mi rompere i coglion* allora tutti i giorni.“

