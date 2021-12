In queste ore la coppia ha messo nero su bianco il divorzio che è ormai ufficiale, i due sono stati investiti dallo scandalo del “figlio segreto”.

Adesso è davvero ufficiale, la coppia ha reso tutto formale e definitivo. Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver hanno divorziato a 10 anni dalla separazione. Gli ex coniugi non andavano d’accordo da molto tempo ma ha far scatenare il divorzio è stato un figlio avuto dall’attore con la governante.

Il divorzio è avvenuto per tradimento

Maria Shriver, proprio lei, ha chiesto il divorzio a Arnold Schwarzenegger dopo aver avuto conferma del suo tradimento con a governante Mildred Baena. Dalla relazione extraconiugale, nel 1996, è nato il figlio Joseph che attualmente ha 25 anni e ha scritto un libro sulla vicenda.

Padre e figlio sono in buonissimi rapporti così come con la Shriver i cui rancori sono stati messi da parte. Come riporta Today, l’attore ha poi svelato alla moglie il tradimento e ha dichiarato: “Dopo aver lasciato l’ufficio del governatore ho parlato a mia moglie di questo evento, avvenuto più di dieci anni fa. Capisco e merito i sentimenti di rabbia e delusione dei miei amici e della mia famiglia. Non ci sono scuse e mi assumo la piena responsabilità per il dolore che ho causato”.

