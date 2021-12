La gieffina italo-americana svela dei dettagli personali della sua vita sentimentale prima del GF Vip 6 e racconta di essere stata fidanzata con due uomini contemporaneamente.

Soleil Sorge si lascia andare a delle confidenze sulla sua vita sentimentale a Nathaly Caldonazzo. Tra le due è nata una bella amicizia e così la gieffina ha deciso di spiegare cosa provava per Alex Belli ma anche un dettaglio inedito, del suo passato amoroso.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Come riporta Blogtivvu, Soleil Sorge si confida con Nathaly Caldonazzo e dichiara: “Se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più… io ho un’altra persona fuori di cui sono innamorata. Non ho mai nascosto che, senza offesa, ho una persona fuori che non vedo l’ora di vivermi. Mi sono innamorata ma non posso dire che è il mio fidanzato ma sono innamorata persa di questa persona in un periodo così breve… probabilmente se fossi stata single e anche Alex avremmo provato. Era talmente alchemica che ci poteva stare. Provare due cose intense nello stesso momento si, però non mi avrebbe mai escluso l’altra”.

Poi la confessione: “Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa e mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due. Uno mi completava una cosa uno l’altra.Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono imposta di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto anche a lui e sono rimasta con quello che non lo sapeva. Per decidere comunque ho rinunciato a qualcosa. È stata una lezione anche quella, ho imparato tanto“.

Riproduzione riservata © 2021 - DG