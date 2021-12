Soleil Sorge parla con Davide Silvestri del perchè Alex fosse a casa da solo durante l’ultimo collegamento con lo studio del GF, i due fanno alcune speculazioni ignari dell’ingresso di Delia al GF.

Gli autori del GF Vip hanno fatto notare a Soleil Sorge l’assenza di Delia Duran in collegamento. A questo punto l’influencer italo-americana parla dei suoi dubbi su Alex Belli e la compagna ipotizzando quale possa essere il motivo dell’assenza della Duran.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Le dichiarazioni di Soleil e Davide

Come riportato da Blogtivvu, Soleil Sorge dichiara: “Mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza Delia. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa’. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono quasi accorta. O meglio, non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento. Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere. Che motivo avevano di farmi notare quel particolare? Perché a questo punto potrebbe esserci qualcosa…“

Anche Davide Silvestri fa delle sue congetture e dichiara: “Anche a me non sembrava strano che non ci fosse lei con lui. E sì, è sospetto che ti abbiano fatto una domanda del genere. Può essere che, ok, magari si è lasciato. In ogni caso ha fatto quel post che ancora non ho capito cosa volesse dire. Qual era il significato di quello che ha scritto?“

Riproduzione riservata © 2021 - DG