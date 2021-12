Sembra qualcosa di strano ma in realtà è ciò che è successo al GF Vip, un topo si aggira per la Casa e viene ripreso alle spalle di Gianmaria Antinolfi.

In molti “vipponi” hanno detto di aver visto un topo sgattaiolare per la Casa del GF Vip 6 ma ora il roditore è stato ripreso dalle telecamere alle spalle di Gianmaria Antinolfi. Proprio il gieffino aveva raccontato che il topino gli era venuto addosso in confessionale ma ora si ha la prova della sua esistenza. Un altro coinquilino non nominabile è nel reality!

Un topo è stato immortalato dalle telecamere nel giardino del GF Vip

Ormai il video sta diventando virale, un topo si aggira tra le mure e il giardino della Casa del GF Vip 6. Gianmaria Antinolfi, come riportato da Blogtivvu, aveva dichiarato: “Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e lui ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori…“

Poco dopo, il topo è stato ripreso dalle telecamere alle spalle proprio di Gianmaria, al quale evidentemente è molto affezionato. Questa volta la verità è venuta a galla, un nuovo coinquilino si aggira per la Casa e sta cercando di presentarsi ai suoi inquilini. Ecco il video:

