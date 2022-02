Ecco alcune indiscrezioni su ciò che accadrà nella puntata di oggi, a Uomini e Donne: Ida e Gemma tornano al centro studio per trovare l’amore, mentre Luca esce con una sua corteggiatrice.

Uomini e Donne torna con un altro appuntamento, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il dating, secondo le anticipazioni, si incentrerà sul trono over. In particolare, Gemma Galgani e Ida Platano che andranno al centro studio. Per il trono classico si vedrà Luca alle prese con una sua corteggiatrice.

Cosa succederà a Uomini e Donne oggi?

A tornare al centro studio, dovrebbe esserci Gemma Galgani che dopo il battibecco con Nadia avrebbe adocchiato un nuovo cavaliere, Franco. La sua amica Ida Platano invece, dopo le lacrime versate ripensando a Riccardo, decide di riprovare con un altro signore ma non è molto convinta della conoscenza.

Per il trono classico, dopo la lite furibonda tra Armando e Matteo si tornerà sul tronista romano Luca. Proprio lui sta vivendo un momento di difficoltà. Il motivo è che la ragazza che sta frequentando, Eleonora, ha avuto una segnalazione piuttosto importante. La corteggiatrice in evidente imbarazzo è rimasta fredda cercando di ovviare alle critiche ma Luca non sa ancora cosa decidere su di lei. La terrà, continuando a conoscerla o deciderà di bloccare tutto e mandarla via?

