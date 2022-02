Su Amazon Prime Video è arrivata La Leggenda di Vox Machina, la serie TV su Dungeons & Dragons: tutto quello che c’è da sapere.

Dungeons & Dragons è uno dei giochi di ruolo più celebri e di maggiore successo al mondo. Tra i giocatori di Dungeons & Dragons ci sono anche i protagonisti della webserie Critical Role, che ha molto successo su YouTube e su Twitch: proprio da questa webserie è nata La leggenda di Vox Machina, serie TV che segue la prima campagna di Critical Role. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a proposito di La leggenda di Vox Machina.

La leggenda di Vox Machina: uscita della serie TV

Dove è possibile vedere le puntate di La leggenda di Vox Machina? Prime Video trasmette, anche in Italia, la serie TV. La prima stagione è composta da 12 episodi (ma è già stata annunciata anche la seconda stagione, che sarà composta sempre da 12 episodi).

I 12 episodi della prima stagione di La leggenda di Vox Machina non sono rilasciati tutti insieme su Amazon Prime Video. I primi tre sono disponibili sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 28 gennaio 2022, i successivi tre arriveranno venerdì 4 episodi. I restanti sei episodi, sempre divisi a blocchi di tre, verranno poi rilasciati su Amazon Prime Video venerdì 11 febbraio e venerdì 18 febbraio 2022.

La leggenda di Vox Machina su Prime Video: la trama della serie TV

I protagonisti di La leggenda di Vox Machina sono una disorganizzata squadra di mercenari, chiamata per l’appunto Vox Machina, che cerca fortuna girato in lungo e in largo per il continente di Exandra. La leggenda di Vox Machina è una serie TV dai toni leggeri capace di appassionare anche coloro che non conoscono il mondo Dungeons & Dragons e non si sono mai avvicinati a questo gioco di ruolo.

