Amadeus ha annunciato la presenza di Matteo Berrettini al Festival di Sanremo: sarà all’Ariston domani in occasione della prima serata.

Una settimana dedicata alla musica italiana e alle canzoni ma anche alle nostre eccellenze italiane. E non solo strettamente musicale, ma anche dello spettacolo e dello sport. Matteo Berrettini, il tennista italiano capace di arrivare in finale a Wimbledon e di arrendersi solo a Nadal agli ultimi Australian Open, in semifinale. La presenza di Matteo, numero sei al mondo, è stata annunciata dallo stesso Amadeus alla vigilia della kermesse attesissima e finalmente di nuovo con il pubblico in sala, come da tradizione.

Amadeus annuncia la presenza di Berrettini

Così Amadeus ha annunciato la presenza di Matteo Berrettini: “Oltre a Fiorello, Checco Zalone, i Maneskin, Laura Pausini, Cesare Cremonini e Meduza, posso confermare la presenza di Luca Argentero, Anna Valle, Claudio Gioè, Lino Guanciale, Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Raoul Bova, Nino Frassica e poi tra gli sportivi, in arrivo dall’Australia uno dei sei tennisti più forti al mondo. Direttamente a Sanremo, Matteo Berrettini. Siamo felicissimi perché potremo festeggiare questo ragazzo bravo, bello, amato, simpatico”.

Sanremo 2022: gli ospiti delle cinque serate

Berrettini non è il primo sportivo a calciare quel palcoscenico. Lo scorso anno presenza fissa con siparietti col conduttore era stato Zlatan Ibrahimovic. Anche in questa edizione Amadeus ha aperto le porte a personaggi diversi nel loro genere. Ampio spazio ovviamente alla musica, perché ad aprire saranno i Maneskin (vincitori lo scorso anno dell’edizione 2021) e ci sarà spazio anche per Cesare Cremonini – per la prima volta all’Ariston – e Laura Pausini, al mondo delle fiction – gli attori delle serie già in onda come Luca Argentero per Doc o le attrici nei panni di Lenù e Lila in L’Amica Geniale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco – e più in generale del cinema.

