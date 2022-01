Domani inizierà la nuova edizione del Festival di Sanremo e tante sono ancora le novità, come la presenza di Colapesce e Dimartino che tornano nella città ligure. Ecco cosa faranno.

Nonostante domani i sarà l’inizio di Sanremo 2022, le novità sulla kermesse continuano ad arrivare e per la gioia dei loro fan due rivelazioni dello scorso anno torneranno: Colapesce e Dimartino.

La coppia di cantanti tornerà in qualità di ospite sulla nave da crociera Costa Toscana, che si trova a largo della città ligure e ospita un palco speciale. Qui, Fabio Rovazzi e Orietta Berti condurranno uno show parallelo, con continui collegamenti con l’Ariston durante le diverse serate di Sanremo 2022.

Tanti saranno gli ospiti, tra cui Colapesce e Dimartino per l’appunto che, dopo essere stati nominati come le vere rivelazioni della scorsa edizione del Festival, torneranno su questo speciale palco sull’acqua forse per presentare un nuovissimo brano.

Come ha riportato l’Adnkronos, i due cantanti sono stati visti arrivare a Sanremo in albergo proprio oggi, pronti a prepararsi per esibirsi nel corso delle 5 serate del Festival, anche se stavolta non ufficialmente sul palco dell’Ariston.





