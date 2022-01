È stato annunciato un nuovo programma nel palinsesto Rai, in seconda serata. Pochi i dettagli, ma cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Via delle Storie è il nuovo programma della seconda serata di Rai1. Le notizie sono scarse, ma si sa che prenderà l’eredità di Settestorie, il programma della giornalista Monica Maggioni che nel 2020 si è posta l’obiettivo di raccontare i temi d’attualità che la pandemia aveva lasciato in secondo piano. Il nuovo programma con Giorgia Cardinaletti farà lo stesso?

Giorgia Cardinaletti

Via delle Storie: il programma e la prima puntata

In Via delle Storie i protagonisti saranno “i drammi, i mutamenti, le tendenze, i fenomeni, i sogni e le scoperte” dei luoghi e dei protagonisti delle varie puntate. Dei percorsi all’interno, nel profondo della società odierna, quella di tutti i giorni. Un racconto per immagini che sta all’apice di un duro e meticoloso lavoro di ricerca e di immagini di chi il programma lo ha ideato per poter approfondire il nostro mondo, andando oltre la superficie delle cose.

La prima puntata, per parlare di fenomeni, sarà uno speciale dedicato a Sanremo, esattamente la notte prima del debutto del 1 febbraio 2022. Un viaggio nel Festival e intorno al Festival, con racconti di chi la kermesse la vive da dentro e da fuori, come i giocatori del FantaSanremo, gli abbonati dell’Ariston e il pubblico a casa, dai più ai meno giovani.

Quando e dove vederlo

La prima puntata del programma di approfondimento Via delle Storie e prevista per lunedì 31 gennaio 2022. Il canale su cui seguirlo è Rai 1, in seconda serata a partire dalle 23:30. È possibile seguirlo anche in streaming su RaiPlay dove resterà, poi, on demand.

La conduttrice Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti è nata a Fabriano, nelle Marche, nel 1987. È giornalista professionista dal 2012 oltre che conduttrice televisiva. Ecco i programmi che l’hanno vista inviata e conduttrice: Rai News 24, Pole Position, La Domenica Sportiva, TG1, Dentro il Festival, Telethon e Uno mattina estate. Ha vinto il premio Telegiornalista dell’Anno nel 2019.







