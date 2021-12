Il Festival di Sanremo è sempre più vicino e la curiosità circa le canzoni in gara diventa ogni giorno più forte. Scopriamo i titoli dei big che prenderanno parte alla prossima edizione.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo che quest’anno si terrà dal 1 al 5 Febbraio 2022.

Sebbene al momento non siano ancora disponibili i testi delle canzoni in gara, sono finalmente stati rilasciati almeno i titoli. Le canzoni saranno in tutto 25. Ventidue dei big conclamati e altre tre dei tre finalisti che hanno vinto Sanremo Giovani e che sono Yuman (colui che ha vinto), Tanani e Matteo Romano, piazzatosi rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Festival di Sanremo: come sarà strutturata la kermesse canora

Quest’anno, i cantanti in gara che, come già anticipato saranno 25 in tutto, si esibiranno dividendosi tra la prima e la seconda serata.

Amadeus

Durante la terza si esibiranno tutti insieme, mentre la sera del Venerdì ci sarà l’ormai annuale appuntamento con le Cover.

Il programma è quindi ormai stabilito e a mancare sono solo i testi delle canzoni e i loro relativi significati. Aspetto che ogni anno riscuote un certo interesse da parte del pubblico.

In attesa di ciò, possiamo farci almeno un’idea di cosa ci aspetta partendo dai titoli che sono stati finalmente annunciati.

Testi e canzoni del Festival di Sanremo 2022

A seguire la lista dei big che canteranno al prossimo Festival di Sanremo con il titolo della canzone che hanno deciso di portare.

– Achille Lauro – Domenica

– Aka 7even – Perfetta così

– Ana Mena – Ducecentomila ore

– D’Aegen D’amico – Dove si balla

– Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

– Elisa – O forse sei tu

– Emma – Ogni volta è così

– Fabrizio Moro – Sei tu

– Gianni Morandi – Apri tutte le porte

– Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

– Giusy Ferreri – Miele

– Highsnob & Hu – Abbi cura di te

– Irama – Ovunque sarai

– Iva Zanicchi – Voglio amart

– La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

– Le Vibrazioni – Tantissimo

– Mahmood & Blanco – Brividi

– Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

– Michele Bravi – Inverno dei fiori

– Noemi – Ti amo non lo so dire

– Rkomi – Insuperabile

– Sangiovanni – Farfalle

Non resta quindi che attendere il 1 Febbraio per poter ascoltare tutte le canzoni in gara.

Riproduzione riservata © 2021 - DG