Sono state pubblicate le prime immagini della scenografia del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022.

Perché Sanremo è Sanremo. Lo storico slogan spiega meglio di qualsiasi altro cosa perché quando si parla del Festival della canzone italiana ogni minimo aspetto assume una grande importanza e incuriosisce il pubblico. E’ così che anche le prime immagini “rubate” della scenografia del Festival di Sanremo 2022 hanno destato una grande curiosità. Se si trattasse della scenografia di qualsiasi altro programma televisivo, anche se di successo, molto probabilmente non ci sarebbe stato lo stesso effetto.

Festival di Sanremo 2022: la scenografia

Ma come è la scenografia del Festival di Sanremo 2022? L’account Cinguetterai ha pubblicato su Twitter alcuni immagini dove si può vedere la presenza al centro del palco dell’iconica scala da cui, sera dopo sera, scendono i cantanti in gara (ma non solo).

La scala c’è!

Nuovi scorci della scenografia di #Sanremo2022 in cui si intravede il palco.

Il bozzetto ufficiale verrà mostrato durante la conferenza stampa, come da tradizione. pic.twitter.com/5U7lZOUwIo — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 17, 2022

Le scenografia del Teatro Ariston, anche per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, è realizzato da Gaetano e Maria Chiara Castelli. Le linee sono molto tondeggianti, con tanti archi e semicerchi, una forma che ricorda la scenografia utilizzata nel Festival di Sanremo 2020.

Festival di Sanremo 2022: i cantanti

Ecco chi sono i cantanti che scenderanno la scala di cui parlavamo in precedenza e si esibiranno sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

