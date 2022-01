Arriva un nuovo programma sul Nove e a condurlo è Gabriel Corsi: Don’t Forget the Lyrics!. Quando va in onda, il regolamento e molto altro.

Non solo Deal With It – Stai al gioco e Il contadino cerca moglie, Gabriele Corsi inizia anche una nuova avventura televisiva sul Nove: parliamo di Don’t Forget the Lyrics!. Il programma è nato negli Stati Uniti dove è stato trasmesso dalla Fox e una sua rivisitazione era arrivata nel nostro Paese nel 2007 su Italia 1: parliamo di Canta e Vinci, show che era stato condotto da Amadeus in coppia con Checco Zalone. Il format è pronto a ritornare sulla TV italiana con una nuova veste: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Don’t Forget the Lyrics!.

Don’t Forget the Lyrics!: quando va in onda il programma?

Il 18 gennaio sono iniziate le registrazioni del programma ma una data di uscita di Don’t Forget the Lyrics! in TV non c’è ancora, anche se verrà probabilmente trasmesso a partire dal mese di marzo 2022.

Gabriele Corsi

Quel che è noto è che a trasmettere il programma in chiara sarà il canale Nove ma il programma condotto da Gabriele Corsi potrà prima essere visto sulla piattaforma streaming Discovery +.

Don’t Forget the Lyrics!: il programma

In che cosa consiste il programma Don’t Forget the Lyrics? Quel che sappiamo è che è sarà un game show musicale, ma non è noto se si discosterà e quanto dal format americano e soprattutto dal Canta e Vinci di Italia 1.

Quel che si può affermare con certezza, invece, è che questo programma consolida ancora di più la posizione di Gabriele Corsi come conduttore di punta dei programmi del Nove: un bel riconoscimento per colui che è ormai diventato uno dei presentatori più apprezzati del piccolo schermo della TV italiana.

Riproduzione riservata © 2022 - DG