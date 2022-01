The voice senior 2, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, è arrivato ormai alla finalissima.

Manca pochissimo alla finale del talent show The voice senior 2. Lo spin-off, i concorrenti sono over 60, del più famoso talent andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2020 ha raccolto i suoi frutti. Possibile, dunque, che lo rivedremo l’anno prossimo. Padrino della serata conclusiva della seconda edizione è Riccardo Cocciante, cantante di successo ed ex coach di The Voice. Scopriamo chi sono i concorrenti in gara che si sfideranno nell’ultima puntata.

The voice senior 2: il giorno della finale

L’appuntamento con la serata conclusiva del talent show è per venerdì sera, 21 gennaio 2022, in diretta su Rai1 con Antonella Clerici a partire dalle 21:25. La conduttrice si è detta entusiasta dell’esperienza: “Sono felice di fare questa trasmissione, tutto il programma è stata una bellissima esperienza. Ognuno ha un suo percorso.” Molto importanti e interessanti sono le storie di chi decide di salire sul palco e mettersi alla prova. Così, infatti, continua la Clerici: “Mi colpiscono molto le storie familiari, variegate, le storie d’amore che passano attraverso amori contrastati o matrimoni complicati che hanno messo dei veti magari anche alla musica e poi la musica salta fuori”.

Riccardo Cocciante

The Voice Senior 2, i concorrenti in finale

Nella semifinale i 4 giudici dei 4 team hanno dovuto scegliere chi portano in finale: 12 sono, dunque, i concorrenti finalisti, 3 per ogni team. Loredana Bertè ha scelto Walter Stervini, Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina. La squadra di Orietta Berti è composta da Cosetta Gigli, Franco Tortora e Roberto Barocelli. Clementino schiererà Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale e Russell Russell. Infine, Gigi D’Alessio porta in puntata Piero Cotto con Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Annibale Giannarelli.

