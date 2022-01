Sul canale 27 del digitale terrestre arriva un nuovo canale: Twenty Seven, prende il posto di Paramount Network.

Due canali del digitale terrestre, Paramount Network e Spike TV, domenica 16 gennaio 2022 hanno chiuso definitivamente i loro battenti lasciando libere le frequenze 27 e 49. I due canali in realtà liberi non lo sono mai rimasti perché le frequenze sono state acquisite dal gruppo Mediaset che, a partire da lunedì 17 gennaio 2022, ha riorganizzato la propria rete di canali occupando le due frequenze che il gruppo ViacomCbs aveva appena liberato. Vediamo ora nel dettaglio cosa c’è sui canali 27 e 49 del digitale terrestre.

Twenty Seven: il canale 27 del digitare terrestre

Lunedì 17 gennaio 2022 ha fatto il propio debutto sul canale 27 del digitale terrestre Twenty Seven. Il nuovo canale Mediaset, così come faceva in precedenza Paramount Network, trasmetterà ogni giorno il grande cinema, per lo più quello americano.

Il palinsesto di Twenty Seven prevede infatti la messa in onda dei grandi Blockbuster a stelle a strisce destinati a un pubblico eterogeneo. Ma oltre a tanti film ci sarà ampio spazio per le serie TV, in particolare al mattino e al pomeriggio: tra quelle che verranno mandate su Twenty Seven troviamo per esempio Shameless, The Goldberg, La casa nella prateria e A-Team. Un mix di serie TV più recenti ad altre che hanno fatto la storia del genere.

Italia 2 sul 49 al posto di Spike TV

Se sul 27 Mediaset ha lanciato un canale completamente nuovo come Twenty Seven, sul 49 ha invece fatto traboccare Italia 2, che fino a domenica 16 2022 si poteva vedere sul canale 66 del digitale terrestre. In questo caso non ci sono variazioni o novità per quel che riguarda il palinsesto: Italia 2 continuerà a trasmettere film e serie TV come ha sempre fatto, bisognerà solo abituarsi a cercarlo sulla frequenza 49 anziché sulla 66.

