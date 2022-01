Dopo l’enorme e inaspettato successo avuto da Squid Game, Netflix ha scelto di puntare sulle serie TV coreane.

Squid Game è stata senza ombra di dubbio la serie TV evento del 2021, milioni di spettatori l’hanno vista, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per questo motivo Netflix ha deciso di cercare sempre in Corea del Sud altre Squid Game e ha implementato il numero di titoli proveniente proprio dal paese asiatico. Basti pensare che nel 2022, tra film e serie TV, è stato annunciato l’arrivo sulla celebre piattaforma streaming di ben 25 nuovi titoli coreani. Chissà se tra questi ci sarà davvero il nuovo Squid Game.

Netflix: film e serie TV dalla Corea del Sud nel 2022

La notizia che Netflix ha deciso di puntare con forza sui titoli proveniente dal paese asiatico, sia per quel che riguarda i film che per quel che riguarda le serie TV, è stata accolta con grande entusiasmo in Asia e dal settore contenuti della Corea del Sud per la piattaforma streaming.

Squid Game

“Siamo felici di poter continuare a collaborare con gli autori coreani così da poter portare la passione per il mondo Coreano (“K-Wave”) ancora più in alto!” ha dichiarato a tal proposito Don King, ovvero il vice presidente di Netflix per contenuti della Corea del Sud.

Squid Game, la serie TV dei record

Per comprendere meglio la decisione di Netflix di puntare sui contenuti coreani bastano alcuni numeri di Squid Game: nei primi 17 giorni dal rilascio degli episodi su Netflix, ben 111 milioni di spettatori si sono collegati per vederli. Ma nessun’altra serie TV era riuscita a raggiungere tali cifre di share in così poco tempo.

Ma non solo, Squid Game è stata anche la prima serie TV che è riuscita ad arrivare a 100 milioni di visualizzazioni. Dei record veri.

