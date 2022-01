Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Marika parla di come ha trascorso l’uscita con Diego, mentre Gemma ci riprova con Stefano?

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, la puntata di oggi verte principalmente sul trono over. Dopo la lite con Armando, Marika avrà un confronto con il cavaliere napoletano e con Diego. Gemma, invece, dovrebbe proseguire a conoscere Stefano.

Cosa accadrà in questa puntata di Uomini e Donne?

La puntata di ieri, si è chiusa con una violenta lite tra Marika e Armando. La dama ha dato del “mezzo uomo” al cavaliere napoletano che è uscito dallo studio per smaltire la rabbia. Intanto, tra Diego e Jessica la frequentazione è finita. La dama ha chiuso definendo il cavaliere romano “falso”. Tavani però ha iniziato a uscire con la stessa Marika che invece si dice soddisfatta della frequentazione tra loro.

Le cose sembrano andare per il verso giusto tanto che Marika afferma di aver conosciuto il padre di Diego. Ora la dama avrà un nuovo confronto con Armando al rientro in studio? Per quanto riguarda Gemma Galgani, la situazione sembra in stallo. La dama è ancora alle prese con Stefano che aveva inizialmente rifiutato. Continueranno a frequentarsi? In molti pensano che al noto volto del dating, non piaccia davvero il signore di Fregene, che sia così?

