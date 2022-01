Su Disney + arriva la serie TV d’animazione Tiana: è il sequel del film La Principessa e il Ranocchio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel 2009 nelle sale cinematografiche è uscito La Principessa e il Ranocchio, film d’animazione della Disney ispirato alla fiaba Il principe ranocchio dei fratelli Grimm. Il film, ambientata nella Louisiana degli anni ’20, fece molto parlare per il fatto che la protagonista sia la prima principessa nera della storia delle pellicole della Walt Disney. A distanza di oltre 10 anni dall’uscita nelle sale della pellicola, su Disney + arriva la serie TV sequel il cui titolo è Tiana, come il nome della protagonista de La Principessa e il Ranocchio. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Tiana, la serie TV quando esce?

Ma quando potremo vedere su Disney + gli episodi di Tiana? La serie TV nel 2022 sembrava dovesse approdare sulla piattaforma streaming ma l’uscita è stata ora rimandata al 2023, anche se non c’è ancora una data ufficiale per quanto riguarda il rilascio degli episodi.

Tiana, la serie TV su Disney +

La serie TV Tiana è stata concepita come un musical, nel corso dei vari episodi vedremo la protagonista alle prese con i suoi primi compito da principessa di Maldonia, ma il suo passato a New Orleans tornerà a farsi sentire.

La Principessa e il Ranocchio: il film

Per chi non lo ricordasse, facciamo un breve riepilogo sul film di cui Tiana è il sequel: La Principessa e il Ranocchio. Tiana è una ragazza afroamericana che vive nella New Orleans degli anni ’20 e sogna di aprire un ristorante tutto suo. Quando il principe Naveen di Maldonia arriva in città, viene trasformato in un ranocchio da uno stregone vudù. A causa di un’incantesimo, anche Tiana viene poi trasformata in una rana: i due riusciranno però a rompere il maleficio, tornare umani e finiranno per sposarsi.

