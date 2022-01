Oltre ai Maneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini nella lista dei super ospiti si aggiunge anche la nota cantante italiana.

Laura Pausini è stata scelta da Amadeus come super ospite per questa edizione del Festival di Sanremo. La cantante, dopo gli straordinari successi della sua carriera, ha accettato l’invito di buon grado e presenterà anche il suo nuovo singolo.

Laura Pausini a Sanremo 2022

Come riporta il sito open.online, Laura Pausini ha accettato di essere tra i super ospiti di Sanremo 2022 e ha commentato così, in video: “Presenterò al festival il mio nuovo singolo, Scatola, e il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito”.

La cantante avrà, quindi, anche l’occasione di presentare il suo nuovo e atteso singolo Scatola, ma non sarà sola. I Maneskin torneranno come ospiti d’onore a solcare il palco dell’Ariston che li ha visti vincitori durante la 71esima edizione. Anche Cesare Cremonini il cui longevo e notevole successo lo ha fatto entrare nelle grazie di Amadeus è stato scelto come super ospite. Non poteva poi mancare un po’ di ilarità e risate in questa edizione. Infatti, ci sarà anche Ceccho Zalone che porterà una ventata di sorrisi all’Ariston, di cui il pubblico ha davvero bisogno in questo periodo difficile, segnato dalla pandemia.

