Non avete ancora vista il finale di Shameless ma volete ugualmente saperlo? Ecco allora come finisce la serie TV.

Il 29 giugno del 2021 su Infinity+ è andato in onda l’ultimo episodio dell’undicesima stagione di Shameless: Padre Frank pieno di grazia. Un episodio tanto importante perché è quello che ha messo definitivamente la parola fine a una delle serie TV più amate e più apprezzate sia dal pubblico che dalla critica, capace di vincere nel corso degli anni anche diversi prestigiosi riconoscimenti. Se ancora non avete visto come si conclude Shameless ma volete comunque saperlo siete arrivati nel posto giusto.

Shameless, il finale: spoiler

Come detto in precedenza, Padre Frank pieno di grazia è il titolo dell’ultimo episodio di Shameless. Il finale della stagione 11 è contraddistinto dalla morte di Frank. Non sono alcol o droga le cause della sua morte, ma il Covid: gli sceneggiatori hanno voluto far entrare prepotentemente la realtà nella serie TV e a farne le spese è proprio Frank, che muore da solo in un letto d’ospedale dopo essere stato contagiato dal Coronavirus.

Se la storia di Frank si chiude con la sua morte, quelle degli altri Gallagher rimangono invece aperte: così che è lo spettatore, in un certo senso, a creare un finale per i vari personaggi di Shameless. Nel finale Fiona non c’è: è questa l’altra grande notizie. Ci si aspettava un ritorno del personaggio di Emily Rossum per l’ultimo episodio invece il personaggio si rivede solamente per qualche istante in un ricordo che Frank ha prima di morire.

Shameless, il finale: la recensione

La critica riguardo al finale di Shameless si è divisa riguardo alla scelta di far morire Frank Gallagher in ospedale, da solo, anziché circondato dai propri figli. In molti si aspettavano una sorta lieto fine, una rappacificazione finale tra il padre e i figli, invece la scelta è stata differente.

